وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

موسكو/ الخليج 365

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، هاتفيا، مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، الوضع في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان الثلاثاء، إن مكالمة هاتفية جرت بين الوزيرين شويغو، وإسبر.

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ولفتت إلى أن الوزيران ناقشا قضايا ذات صلة بالمصالح المتبادلة، في إطار الوضع في سوريا.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.