الجيش التركي يواصل إزالة الألغام في "رأس العين" و"تل أبيض"

أنقرة/ سلمى قصاب/ الخليج 365

يواصل الجيش التركي، أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة بمدينتي "رأس العين" و"تل أبيض" بعد تطهيرهما من الإرهاب بشمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، على حسابها في موقع "تويتر"، مرفقا بمقطع فيديو.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.