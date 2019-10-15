مجلس الأمن يبحث الأربعاء التطورات شمالي سوريا

الأمم المتحدة/ بتول يوروك/ الخليج 365

يستعد مجلس الأمن الدولي، لبحث عملية "نبع السلام" التركية، والتطورات شمالي سوريا، خلال جلسة مغلقة الأربعاء.

وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر دبلوماسية، تنعقد الجلسة بطلب من 5 دول أوروبية في المجلس، هي فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وبولندا، وبلجيكا.

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وينتظر أن تبحث الجلسة، آخر التطورات في سوريا، والعملية العسكرية التركية، الهادفة لمكافحة الإرهاب على حدودها الجنوبية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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