شاب جنّده "ي ب ك" الإرهابي: اقتادوني من القرية بالقوة لمحاربة تركيا

أنقرة/ الخليج 365

شاب استسلم للقوات المشاركة في عملية "نبع السلام" قال في مقطع مصور:

- كنت أسكن في القرية، وجاء عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وأخذوني بالقوة لمحاربة الدولة التركية

- أتمنى من الشباب أن يسلموا أنفسهم للجيش التركي لأنه لا يسيء معاملة أحد

بثت وزارة الدفاع التركية، مشاهد لشاب أرغمه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على القتال في صفوفه، وتحدث فيها عن استسلامه للقوات المشاركة في عملية "نبع السلام".

وقال الشاب، الذي لم يفصح عن اسمه، في المقطع الذي بثته الوزارة عبر حسابها على تويتر، "كنت أسكن في القرية، وجاء عناصر منظمة بي كا كا الإرهابية، وأخذوني بالقوة لمحاربة الدولة التركية".

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وأردف أنه عندما اجتاز الجيش التركي الحدود، سلّم نفسه للقوات التركية، ولم يتعرض لأي معاملة سيئة.

وأضاف "أتمنى من الشباب أن يسلموا أنفسهم للجيش التركي، لأنه لا يسيء معاملة أحد".

وأعرب الشاب عن اعتذاره الشديد من الدولة التركية، وندمه.

والأربعاء الماضي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.