وزير الدفاع التركي يتباحث هاتفيا مع نظيره العراقي

أنقرة/ الخليج 365

تباحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، هاتفيا، مع نظيره العراقي نجاح حسن علي الشمري.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الثلاثاء، إن الوزيران تبادلا وجهات النظر حيال قضايا أمنية ودفاعية لا سيما بخصوص سوريا.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى بشأن فحوى المكالمة الهاتفية بين الوزيرين.



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