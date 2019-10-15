بالأسماء.. “التعليم” تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية إلى المطابقة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التعليم أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجالاً ونساءً)، والمعلنة في 1440/12/23هـ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة) للمطابقة.
ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية.
ونوهت بأن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين، مفيدة بأن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.
ويمكن مطالعة أسماء الرجال عبر هذا الرابط:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx
كما يمكن مطالعة أسماء النساء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx
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