الجيش التركي يعلن القضاء على 611 "إرهابيا" خلال عمليته العسكرية في سوريا

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أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة "العدد الإجمالي للإرهابيين من (حزب العمال الكردستاني/ الحزب الكردي السوري "الاتحاد الديمقراطي"– وحدات حماية الشعب) التي تم تحييدها في سياق العمليات العسكرية المستمرة بنجاح "نبع السلام" ارتفع إلى 611".

وذكرت وزارة الدفاع التركية سابقاً، أن عدد "الإرهابيين الذين تم تحييدهم" بلغ 595 شخصاً.

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وأدانت السلطات السورية مرارا، سياسة الاحتلال التركية شمالي سوريا، فيما أكدت روسيا أن تركيا بحاجة إلى تجنب الأعمال التي من شأنها أن تقف في طريق حل الصراع السوري، الذي ما زال مستمرا منذ عام 2011.