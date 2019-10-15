شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اندلاع حريق كبير بالقرب من جامعة البلمند اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "لبنان 24" بأنّ حريقاً كبيراً اندلع قرب جامعة البلمند في قرية بينو – عكار اللبنانية، مشيراً إلى أنّ الحريق اقترب من محيط الجامعة. Advertisements كذلك اندلع حريق في بلدة عين الدهب - عكار، والنيران تلتهم العديد من الأشجار الحرجية حتى أنّها تقترب من المنازل السكنية.

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