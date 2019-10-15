شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يبحث مع رئيس الوزراء الباكستانى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وقالت الشبكة الإخبارية إن الملك سلمان بن عبد العزيز يبحث مع عمران خان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.