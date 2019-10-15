شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى يشارك فى إخماد حرائق لبنان .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك متطوعون فى الدفاع المدنى الفلسطينى، فى عمليات اطفاء الحرائق التى اندلعت مناطق من لبنان وأدت الى أضرار كبيرة.





ونشر "المركز الفلسطيني للإعلام" صوراً عبر حسابه على "تويتر" تظهر جانباً من مشاركة الدفاع المدني الفلسطيني بعملية إطفاء الحرائق الكبيرة التي يشهدها لبنان إلى جانب الدفاع المدني اللبناني. Advertisements

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