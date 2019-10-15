شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلا حوثيا بنيران الجيش بالضالع جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتِل 20 من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة وأحبطت قوات الجيش هذه المحاولة، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلا في صفوفها وجرح آخرين.

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