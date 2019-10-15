تصميم توقعي لجهاز بلاي ستيشن 5

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
بلاي ستيشن 5
متابعات_الخليج 365
فتح متجر الألعاب Game Mania البلجيكي باب الطلب المسبق على أجهزة بلاي ستيشن 5 Playstationرغم أن شركة سوني Sony لم تكشف عن الجهاز بعد.
وأعلن متجر الألعاب السماح للراغبين في الشراء بإيداع مبلغ 50 يورو "مقدمة حجز" قبل وصول الجهاز إلى المتجر ودفع المبلغ المتبقي.
وحسب صحيفة ميرور البريطانية، سيتم إدراج طلبات المستخدمين في قائمة انتظار، وسيكونون من أوائل الحاصلين على بلاي ستيشن 5 عندإطلاقه .
ولا يزال سعر البيع الرسمي للجهاز غير واضح، لكن من المتوقع أن يبلغ 631 دولاراً أمريكياً عند الإطلاق.
وتأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من تأكيد شركة سوني على اسم وتاريخ إطلاق جهاز الألعاب المرتقب.
كما كان متوقعاً، سيتم إطلاق جهاز ألعاب سوني المقبل في فترة أعياد الميلاد لعام 2020.
جدير بالذكر أن التسريات الأخيرة حول الجهاز أكدت أن المعالج المستخدم في بلاي ستيشن 5 سيعمل بسرعة 2 جيجا هرتز، إضافة إلى تفوق الرسومات في جهاز سوني على أجهزة الكمبيوتر.
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