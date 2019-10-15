فيس بوك تطلق تطبيق "Threads" من "إنستجرام"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

فيس بوك

متابعات_الخليج 365

تطلق فيس بوك تطبيق "Threads" من "إنستجرام"، وهو تطبيق مراسلة جديد مع كاميرا يمكنك من التواصل بشكل مستمر مع أصدقائك المقربين .



وقال روبي شتاين، مدير المنتج، لدى "إنستجرام": "طوّرنا خلال السنوات القليلة الماضية عدة طرق جديدة لمشاركة الصور والفيديو على "إنستجرام" والتواصل مع الأشخاص المقربين والمهمين، بدءًا من مشاركة مقتطفات يومية على خاصية "Stories" وصولًا إلى رسائل الصور على "Direct". ولكن حين يتعلق الأمر بالتواصل مع دائرة أصدقائك المقربين، أدركنا الحاجة للبقاء على تواصل لفترات أطول خلال اليوم، لتتمكن من مشاركة ما تقوم به وحالتك وشعورك عبر الصور ومقاطع الفيديو. ولهذا السبب تحديدًا، طوّرنا Threads وهو وسيلة جديدة لتبادل الرسائل مع الأصدقاء المقربين بطريقة أكثر تفاعلًا وخصوصية".

Advertisements

وتطبيق Threads صُمّم بأسلوب يعزز الخصوصية والسرعة ويحسن تجربة تواصلك مع دائرتك المقربة. ويمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص (stories) وغيرها مع أصدقائك المقربين على "إنستغرام" وبالتالي بإمكانك التحكم بقائمة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليك عبر Threads ويمكنك تصميم تجربة مخصصة لأهم الأشخاص.

وأضاف: "أطلقنا خلال العام الماضي، خاصية Close Friends التي تمكن المستخدم من مشاركة المزيد من اللحظات الخاصة مع مجموعة محددة من الأشخاص الذين يقوم باختيارهم. والآن يمكنك استخدام "Threads" لمراسلة الأشخاص المدرجين على قائمة الأصدقاء المقربين على إنستجرام، وسيكون لديك صندوق بريد مخصص للمراسلات والإشعارات الخاصة بهم فقط. وإذا لم يكن لديك أي قائمة للأصدقاء المقربين، يمكنك إنشاء واحدة مباشرةً من خلال تطبيق Threadsعند تنزيله.

وتابع: "يُعد تطبيق Threads الطريقة الأسرع لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع أصدقائك المقربين عبر "إنستغرام". وعند فتح التطبيق يدخل مباشرة إلى الكاميرا ليمكنك من إضافة عبارات مختصرة أو shortcuts لمشاركة ما تقوم به بمجرد نقرتين سريعتين" مضيفا أنه "بالتأكيد يرغب المستخدم بالحصول على طريقة أسهل لمواكبة أحوال أصدقائه خلال اليوم وخاصةً عندما لا يكون لديه الوقت الكافي لإرسال صورة أو إجراء محادثة.