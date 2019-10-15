تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس العراقي

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ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، أدان بومبيو أيضا العنف الذي وقع مؤخرا في العراق، وأشار إلى ضرورة محاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال العنف والتخويف ضد وسائل الإعلام.
© REUTERS / MARY F. CALVERT
وجدد المسؤول الأمريكي التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق قوي وسيادي ومزدهر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.
وشجع بومبيو الرئيس العراقي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجه المظالم الاقتصادية والإدارية للمتظاهرين عن طريق سن إصلاحات والتصدي للفساد.
ويشهد العراق احتجاجات ضد تفشي الفساد، وأعلنت الحكومة حزمة إجراءات لتخفيف حدة التوتر في البلاد.
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