قطر تتطلع لخطوة جديدة مع السودان 

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن قطر تتطلع إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة في ظل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المتوقع انعقادها في الدوحة، بعد أن كانت السابقة في الخرطوم.

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جاء ذلك على لسان السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن على الكبيسي، خلال لقائه وزير الطاقة والتعدين السوداني، المهندس عادل علي ابراهيم، بمكتبه اليوم وبحث اللقاء عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي شملت جميع المجالات .

وثمن وزير الطاقة والتعدين العلاقات السودانية القطرية على كافة المستويات، مشيراً إلى استهداف السودان كبرى الشركات التي تعمل في مجال المعادن، في ظل العهد الجديد، متوقعا انفتاح السودان على المستثمرين في ظل القوانين الخاصة بالاستثمار والعمل على تهيئة المناخ للاستثمار.

من جانبه، أكد السفير القطري العمل على إدخال شركة قطر للتعدين للسودان معدداً إمكانيات الشركة والدول التي تعمل فيها، مؤكداً أن شركة قطر للمعادن لديها مشاريع كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء.

وقال سنعمل على دخولها السودان للعمل في مجال المعادن وتبادل الخبرات بين البلدين، لاسيما وأن السودان بلد متعدد الثروات والمعادن، معربا عن أمنيات قطر لتجاوز السودان قائمة الدول الراعيه للإرهاب قريباً .