دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فتح باب الحجز المسبق لهواتف Pixel 4 وPixel 4 XL بسعر يبدأ من 799 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد في قوائم B&H الآن كلاً من هواتف جوجل Pixel 4 وPixel 4 XL التي تتوفر للحجز المسبق بسعر يبدأ من 799 دولار، على أن يبدأ الشحن في 22 من أكتوبر.

كانت هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL قد رصدت في متجر Best Buy في كندا خلال الفترة الماضية بتفاصيل عن الإصدارات القادمة دون الكشف عن مستوى التسعير، واليوم مع ترقب الإعلان الرسمي عن الهواتف في الدقائق القادمة، كشف عن مستوى تسعير الإصدارات القادمة في B&H.

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سعر هواتف جوجل Pixel 4 وPixel 4 XL

هاتف Pixel 4 سعة 64 جيجا بايت بسعر 799 دولار.

هاتف Pixel 4 سعة 64 جيجا بايت بسعر 899 دولار.

هاتف Pixel 4 XL سعة 64 جيجا بايت بسعر899 دولار.

هاتف Pixel 4 XL سعة 128 جيجا بايت بسعر999 دولار.

المصدر

هذا الموضوع فتح باب الحجز المسبق لهواتف Pixel 4 وPixel 4 XL بسعر يبدأ من 799 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.