دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme X2 Pro ينطلق رسمياً بشاشة تدعم معدل 90Hz مع كاميرة رباعية وسعر يبدأ من 380 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة Realme التجارية عن إصدارها المميز من الهواتف الذكية Realme X2 Pro الذي ينطلق بشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع دعم التكبير البصري، وسعر يبدأ من 380 دولار للنموذج الرئيسي.

يتميز هاتف Realme X2 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، تدعم دقة عرض 1080 بيكسل، مع دعم تقنية HDR10 بلس، وأيضاً تغطية لونية كاملة DCI-P3، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة، بإستجابة سريعة تصل إلى 0.23 من الثانية.

كما يأتي هاتف Realme X2 Pro بمعالج Snapdragon 855 Plus، ويضم الهاتف تقنية تبريد تعمل على تشتيت الحرارة عبر فتحات الهاتف، لدعم تجربة ألعاب سلسة مع دعم أفضل من المعالج الذي يأتي بتحسينات في آداء كرت الشاشة بنسبة 15%، لتجربة ألعاب سلسة عند معدل 90 إطار لكل ثانية.

ومن المقرر أن تدعم تقنية HyperBoost 2.0 تجربة ألعاب بمعدل ثابت للإطارات، كما تعمل تقنية Touch Boost 2.0 على تحسين إستجابة خاصية اللمس لتقدم آداء أسرع بنسبة 35%.

ويضم هاتف Realme X2 Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر Samsung GW رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.8، وتقنية Quad Bayer، لإنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية Nightscape 2.0 للتصوير في الإضاءة المنخفضة، مع تحسينات في النطاق الديناميكي.

ويأتي المستشعر الثاني في الكاميرة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto تدعم التكبير البصري حتى مرتين، مع دعم تسجيل فيديو بتثبيت إلكتروني، لذا لا تدعم الكاميرات ميزة التثبيت البصري، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة 115 درجة، و PDAF للتركيز في نمط macro، كما تدعم تسجيل فيديو عند دقة 720 بمعدل 960 إطار لكل ثانية، أيضاً يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل ليدعم تصوير portrait وعمق التصوير.

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من جانب أخر يضم هاتف Realme X2 Pro كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاتر Quad Bayer، ونمط Nightscape للتصوير الليلي، وEIS لتسجيل الفيديو.

هاتف Realme X2 Pro ينطلق بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC مع شاحن بقدرة 50W، يمكن أن يدعم شحن الهاتف حتى 80% في 30 دقيقة فقط.

ويتميز الهاتف بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5، حيث تأتي الطبقة الأمامية بتصميم مسطح، مع تصميم معدني في الهاتف، كما ينطلق الهاتف بأربعة إختيارات في الألوان هم الأزرق، الفضي، كما يأتي الإصدار الخاص Master بألوان الأحمر والرمادي.

ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع معايير UFS 2.1 في الذاكرة على أن يأتي هذا النموذج بسعر 380 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 410 دولار، كما يأتي نموذج أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجيا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0 بسعر 465 دولار.

ويتوفر الإصدار الخاص من هاتف Realme X2 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت فقط، على أن يبدأ بيع الهاتف في السوق الصيني يوم 18 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع Realme X2 Pro ينطلق رسمياً بشاشة تدعم معدل 90Hz مع كاميرة رباعية وسعر يبدأ من 380 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.