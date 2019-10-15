دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تعلن عن إطلاق خدمة الألعاب Stadia في 19 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

انطلقت فعاليات مؤتمر جوجل اليوم من مدينة نيويورك للكشف عن تقنيات عملاق البحث الجديدة، وقد أعلنت جوجل عن إطلاق خدمة بث الألعاب Stadia في 19 من نوفمبر.

تنطلق خدمة بث الألعاب من جوجل في 19 من نوفمبر، والتي ستتطلب من المستخدمين ذراع التحكم Stadia Controller، أو DualShock 4 من سوني، أو ذراع التحكم الخاصة بمنصة Xbox One، على أن تتوفر الخدمة على الأجهزة المختلفة.

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هذا الموضوع جوجل تعلن عن إطلاق خدمة الألعاب Stadia في 19 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.