دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع جوجل تعلن عن سماعات Nest Mini الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

قررت شركة جوجل تغيير اسم Home Mini ودمجها في مجموعة منتجات Nest، فقد قامت الشركة اليوم بالإعلان عن سماعات Nest Mini والتي تعتبر تحديث لـ Home Mini التي تم إطلاقها في عام 2017.

وعلى ما يبدو، فإن سماعات Nest Mini تعد متطابقة تمامًا لـ Google Home Mini، ولكن الفرق هو أن Nest Mini تأتي مع مكبرات صوت محسَّنة ومثبت مدمج للجدار. وستصل السماعات الذكية بأربعة ألوان: الأسود والرمادي الفاتح والمرجاني والأزرق الفاتح.

وتقول جوجل أن المضخم بهذه السماعة يأتي بضعف قوة المضخم الموجود بـ Home Mini، وهذا من شأنه أن يصدر أصوات تبدو واقعية وطبيعية أكثر.

وإذا كنت تستمع إلى محتوى صوتي، فستضيئ السماعة عند وضع يدك بالقرب من الجهاز لضبط مستوى الصوت، كما يمكن أيضًا اقترانها بسماعات Nest أخرى للحصول عل نظام صوت أكبر. وهذا يعني أنه يمكن للأشخاص إجراء مكالمات Google Duo من خلال تطبيق Google Home أو استخدام مكبرات صوت أخرى في Nest كاتصال داخلي.

تقول الشركة أيضًا أن سماعات Nest Mini تتضمن أيضًا ميكروفونًا ثالثًا سيساعد في الأجواء الصاخبة، كما أنها تتميز بميزة التعلم الآلي المخصصة والتي تتيح تشغيل ميزات مساعد جوجل بشكل أسرع وعلى الجهاز نفسه.

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ستتوفر السماعات الذكية بسعر 49 دولار، وهي متاحة للطلب المسبق بدءًا من اليوم وستصل بحلول 22 أكتوبر في 23 دولة مختلفة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تعلن عن سماعات Nest Mini الجديدة ظهر على التقنية بلا حدود.