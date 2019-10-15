تداول مغردون مقطع فيديو لمراسلة قناة لبنانية، وهي تبكي، أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم جراء الحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور، فجر الثلاثاء.
ونشر رواد موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر بكاء مراسلة قناة الجديد، حليمة طبيعة، خلال تغطيتها للحرائق التي اندلعت في منطقة الدامور.
وقالت طبيعة خلال تغطيتها للمشهد الذي أثار تعاطفا واسعا من قبل عدد من الإعلاميين والفنانين من مختلف الدول العربية: «المشهد مبكي هنا، المشهد مبكي في الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسي، الناس تصرخ في بيوتها فهم عالقون في الداخل».
وأضافت المراسلة باكية: «دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد»، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك.
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار مراسلة لبنانية على الهواء بعد سماع أصوات محاصرين وسط النيران (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.