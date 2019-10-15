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رئيس المجلس السيادى بالسودان يشيد بالعلاقات المتطورة مع زيمبابوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عن تقديره للعلاقات المتطورة التي تربط بلاده مع زيمبابوي.

وأكد البرهان - خلال تسلمه اليوم ، الثلاثاء ، أوراق اعتماد سفير زيمبابوي الجديد بالخرطوم، إيمانويل بوكو لاني قومبو - حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

من جهته، أشاد سفير زيمبابوي بالمستوى الرفيع للعلاقات مع السودان، ودعم الخرطوم لحركات التحرير في بلاده خلال مرحلة الاستقلال.

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وقال السفير - في تصريح صحفي - إن البلدين ينضويان تحت عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، مما يحتم تعاونهما معا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفير، الإمكانات التي يتمتع بها البلدان في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، منوها بأن ذلك يقتضي تنسيق الجهد وتبادل الخبرات تحقيقا لنهضة ورفاهية شعبي البلدين.

 

 

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