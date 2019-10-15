شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية فى ولاية كسلا السودانية تعلنها منطقة وباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن نور الدين حسين مديرعام وزارة الصحة في ولاية كسلا (شرق السودان) أعلن محلية كسلا منطقة موبوءة، بأمراض حمى الضنك، الشيكونقونيا، حمي الوادي المتصدع، الكوليرا، والاسهالات المائية.
وقال المسئول الصحي في لاية كسلا، في مؤتمر صحفي، إن السلطات اتخذت عدة تدابير، بالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومبادرات المواطنين، لافتا إلى أن من بين تلك الإجراءات إجراء مسح ميداني في عدد من أحياء مدينة كسلا.
وأوضح أن هناك ضعفا في موارد وزارة الصحة في كسلا، وأنها تعتمد على الدعم المركزي، مضيفا أن عدد الاصابات بلغ 125 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية فى ولاية كسلا السودانية تعلنها منطقة وباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.