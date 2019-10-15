شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يؤكد لـ"الرئيس العراقى" ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أكد خلال اتصال مع الرئيس العراقى ضرورة وقف العمليات التركية فى الشمال السورى.
وكان مسؤول فى الخارجية الأميركية أكد خروج كل قوات بلاده من منبج السورية.
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