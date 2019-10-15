شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف سلطنة عمان، غدا ، الأربعاء ، الاجتماع الـ36 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة السلطنة. وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم - خلال الاجتماع - مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام الأمني المشترك بين وزارات الداخلية بدول المجلس وسبل تعزيز التعاون والعمل الأمني فيما بينها واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع.

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