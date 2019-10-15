شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود " تجلى موظفيها من شمال سوريا بسبب العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الثلاثاء أنها علقت معظم أنشطتها للمساعدة الطبية فى شمال شرق سوريا وتجلى جميع موظفيها الدوليين فى أعقاب ضربات جوية وأعمال عنف منذ شروع تركيا فى عملية عسكرية بالمنطقة. وقالت المنظمة فى بيان "قرار تعليق معظم أنشطة أطباء بلا حدود يأتى بينما يخرج الوضع الإنسانى عن نطاق السيطرة وستزيد الاحتياجات (الإنسانية) على الأرجح". وجاءت الخطوة التى أقدمت عليها أطباء بلا حدود فى أعقاب تحرك مماثل قامت به منظمة إغاثة أخرى، هي ميرسى كور، أمس الاثنين. Advertisements

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