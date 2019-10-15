شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية يستقبل السفير الفرنسى لدى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى، عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.