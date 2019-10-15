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صندوقان روسى وإماراتى يدرسان مشاريع مشتركة فى روسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق الاستثمار المباشر الروسى فى بيان اليوم الثلاثاء إنه سيدرس مع صندوق مبادلة الإماراتى الاستثمار فى مشروع بناء مصنع لألواح الخشب المضغوط مع سفيزا الروسية.

وقال الصندوق الروسى إن من المتوقع أن يصل إجمالى حجم المشروع إلى 2.8 مليار دولار.

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يدرس الصندوقان أيضا استثمارا مشتركا في شركة خدمات نقل النفط الروسية نفط-ترانس-سرفيس. وقال صندوق الاستثمار المباشر إن اتفاق الطرفين يشكل جزءا من كونستورتيوم يتطلع لاستثمار 300 مليون دولار.

 

 

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