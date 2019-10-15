مظاهرة مؤيدة لـ"ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في تل أبيب

تل أبيب/ الخليج 365

شهدت تل أبيب، الثلاثاء، تظاهرة مؤيدة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وذكر مراسل الخليج 365، أن مجموعة من المتظاهرين تجمعت أمام مبنى السفارة التركية بالمدينة، وتظاهرت ضد عملية "نبع السلام" التركية، الهادفة لمكافحة الإرهاب شمالي سوريا.

وردد المتظاهرون، شعارات مؤيدة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأخرى مناهضة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وتوجه المتظاهرون بعد ذلك إلى مقر القنصلية الأمريكية بالمدينة، مرددين أيضا شعارات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وأقدم بعض المتظاهرين، على تمزيق العلم التركي، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية ضدهم.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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