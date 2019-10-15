السودان.. "السيادي" يعتمد تعيين وزيريْن بالحكومة الانتقالية

الخرطوم/ الخليج 365

أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، مرسوما دستوريا يقضي باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتعيين وزيريْن بالحكومة الانتقالية، لتكتمل بذلك التشكيلة الحكومية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح البيان أن القرار يقضي بتعيين علم الدين عبدالله أبشر عبدالله وزيرا للثروة الحيوانية، وهاشم طاهر شيخ طه، وزيرا للبنى التحتية والنقل.

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وأدى حمدوك، في 21 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وأعلن حمدوك آنذاك تشكيلة حكومته، فيما استمرت المشاورات حول وزارتي الثروة الحيوانية والنقل حتى الإعلان عن الوزيرين.

وحكومة حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.