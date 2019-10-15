رئيس البرلمان التركي: العقوبات تقوينا وماضون في "نبع السلام"

بلغراد/ الخليج 365

رئيس البرلمان مصطفى شنطوب في تصريح صحفي من بلغراد:

- هناك هدف للعملية، وستتواصل في ضوء ذلك، لقد قمنا بالعملية آخذين بعين الحسبان مثل هذه الاحتمالات

- العقوبات لا تقوي الدولة التي تفرضها بل التي تُفرض عليها

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن العقوبات لا تقوي الدولة التي تفرضها بل التي تُفرض عليها.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، عقب لقائه رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في العاصمة الصربية بلغراد، على هامش اجتماعات الدورة الـ 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

وردا على سؤال من صحفي روسي، "فيما إذا كان سريان العقوبات الأمريكية سيؤثر على عملية نبع السلام؟"، أكد شنطوب أن تركيا أخذت بعين الاعتبار كافة الاحتمالات قبل إطلاق العملية.

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وأضاف: "هناك هدف للعملية، وستتواصل في ضوء ذلك، لقد قمنا بالعملية آخذين بعين الاعتبار مثل هذه الاحتمالات، ونواصلها".

وأردف أن "العقوبات لا تقوي الدولة التي تفرضها بل التي تُفرض عليها".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الإثنين، إدارج 3 وزراء أتراك ووزارتين تركيتين على لائحة العقوبات، في إطار استهدافها لعملية "نبع السلام" التي ينفذها الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

والأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.