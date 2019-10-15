"الأعلى الليبي" يطالب بدعوة مجلس الأمن لفرض حظر للطيران بالبلاد

وليد عبد الله/ الخليج 365

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على الطيران العسكري في الأجواء الليبية.

جاء ذلك في خطاب وجهه المشري إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، الإثنين، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، مساء الثلاثاء.

وقال المشري، إن "ماحدث أمس (الأحد) من استهداف لطيران (قوات اللواء المتقاعد خليفة) حفتر، لمنزل مواطن وما نتج عنه من وفاة ثلاثة أطفال، يتطلب إجراءات حازمة محليا ودوليا".

وأضاف أن "حماية المدنيين تحتم علينا أن تكون أولى تلك الإجراءات دعوة مجلس الأمن الدولى لتحمل مسؤولياته".

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وشدد على أن "الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الخطيرة هو ما يشجع على الاستمرار فيها وتكرارها مرارا الأمر الذي سيفاقم الأزمة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

واعتبر المشري أن بيانات التنديد والاستجهان التي تصدر عن المؤسسات الليبية والأممية وبعض السفارات العاملة بليبيا، "فقدت قيمتها".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات قائد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المسيطرة على الشرق الليبي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وتعاني ليبيا، الغنية بالنفط، منذ العام 2011 من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي ينهي النزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.