البنتاغون: إعادة انتشار للقوات الأمريكية تتم حاليا في سوريا

واشنطن/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنّ عملية إعادة انتشار للقوات الأمريكية "تتم الآن في شمالي سوريا، وشمالي شرقها".

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للـ"بنتاغون"، عقب إعلان البيت الأبيض ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، رفضا لـ "الانخراط في قتال مع حليف قديم في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالنيابة عن قوات سوريا الديمقراطية "، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).

وجاء في البيان أنّ "إعادة انتشار للقوات الأمريكية تحدث الآن في شمالي سوريا وشمالي شرقها"، دون مزيد من التفاصيل حول المواقع المحدد إعادة الانتشار بها.

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول رفيع في البنتاغون، إن القوات الأمريكية ما زالت تسيطر على معتقلي تنظيم "داعش" المحتجزين.

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كما أشار أنّ عددا من معتقلي التنظيم الإرهابي والذين يشكلون "خطورة بالغة" تم نقلهم إلى "أماكن سرية" لن يكشف عنها، حسب المصدر ذاته.

والخميس الماضي، قال مسؤولان استخباراتيان عراقيان، إن الولايات المتحدة نقلت نحو 50 سجينا من تنظيم "داعش" من سوريا خلال الأيام الأخيرة، وبصدد تسليمهم إلى العراق خلال ساعات.

وأطلق الجيش التركي، الأربعاء الماضي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.