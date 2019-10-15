مقتل 6 وإصابة 15 مدنيا في هجمات لإرهابيي "ي ب ك" بريف حلب

جرابلس/ الخليج 365

قتل 6 مدنيين وأصيب 15 آخرون في هجمات لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي استهدفت مناطق سكنية بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

واستهدف التنظيم الذي يحتل مدينة منبج بريف محافظة حلب، قرى ميرزه، وتل علي، وشعيب، التابعة لبلدة الغندورة بمنطقة جرابلس الخاضعة لقوات المعارضة.

واستخدم الإرهابيون صواريخ موجهة حراريا، والقصف المدفعي، في الهجمات التي جرت انطلاقا من قرى قريبة من نهر الساجور.

وأسفرت الهجمات عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 13 آخرين، فضلا عن إصابة مدنيين، جراء قصف مدفعي للإرهابيين على منطقة اعزاز.

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وأصيب 3 أطفال الليلة الماضية، في قصف نفذه إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا، بقذائف الهاون، على منطقة جرابلس، بريف حلب.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الجيشان التركي و"السوري الحر"، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة بين أغسطس/ آب 2016، ومارس/ آذار 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.