حميدتي من جوبا: جاهزون للتوصل إلى اتفاق سلام شامل

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن عضو المجلس السيادي، رئيس الوفد الحكومي السوداني للمفاوضات، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الثلاثاء، أن الوفد الحكومي جاهز للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب.

جاء ذلك لدى لقائه في جوبا، رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأعلن التزام بلاده بمنبر جوبا لاحتضان مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.

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وأضاف: "وفد السودان جاء للحوار مع إخوانهم في الكفاح المسلح بقلب مفتوح ونية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل".

والإثنين، انطلقت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بمشاركة عدد من رؤساء دول الإقليم.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المفاوضات.

وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.