"نبع السلام".. ضبط كميات كبيرة من العتاد بـ"تل أبيض" ومحيطها

تل أبيض/ الخليج 365

ضبطت القوات المشاركة في عملية نبع السلام، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، أثناء تمشيطها مدينة تل أبيض المحررة من الإرهابيين ومحيطها، شمال شرقي سوريا.

ويواصل عناصر الجيش الوطني السوري، المشاركون في العملية التي أطلقها الجيش التركي، تمشيط المدينة التي بقيت خاضعة لاحتلال تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، لنحو 4 أعوام ونصف العام.

ومن بين الأسلحة والذخيرة العائدة للإرهابيين، التي تم ضبطها في تل أبيض ومحيطها، قذائف هاون ومنصات لإطلاقها، وقطع أسلحة ثقيلة متنوعة، وطلقات بنادق آلية.

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والأحد، حرّر الجيشان التركي، والوطني السوري، مدينة تل أبيض الاستراتيجية في منطقة شرق نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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