ليبيا.. قوات الوفاق تعيد السيطرة على معسكر اليرموك

وليد عبد الله / الخليج 365
أعادت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، السيطرة على معسكر اليرموك، جنوبي العاصمة طرابلس، بعد تجدد المواجهات المسلحة مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال المتحدث باسم عملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، للأناضول، إن قوات الوفاق بدأت صباح الثلاثاء، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على تمركزات فقدتها سابقا.
وأضاف المجعي أن قوات الوفاق نجحت في استعادة السيطرة على معسكر اليرموك وعمارات شارع الخلاطات بالكامل، جنوبي طرابلس.
ولفت المتحدث باسم "بركان الغضب" بأن سلاح الجو التابع للوفاق، قام الثلاثاء بأربعة طلعات قتالية، استطاعت من خلالها تدمير 6 سيارات مسلحة تابعة لحفتر.
ولفت المجعي بأن الاشتباكات كانت في محور الخلاطات واليرموك والنهر جنوبي طرابلس.
ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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