شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستقبل أئمة وخطباء الحرمين المُعينين حديثاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في ديوان الإمارة بمكة المكرمة، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس يرافقه الأئمة والخطباء المُعينين حديثاً.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم أئمة وخطباء للمسجد الحرام والمسجد النبوي، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

وقدم الرئيس العام شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على ما تلقاه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من دعم سخي لا محدود في كافة أنشطتها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

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من جانبهم قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه على اهتمامهما الدائم بكل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.