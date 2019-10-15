شركة أوبو Oppo تعلن عن أحدث إصدارات هواتفها الذكية

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 هاتف متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية عن أحدث إصدارات هواتفها الذكية Oppo A11، والذي يأتي مزودا بكاميرا رباعية في الخلف بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت أوبو أن الهاتف يأتي بحجم 6.5 إنش من نوع LCD وبدقة عرض 1600x720 بيكسل، مع وجود نتوء على شكل دمعة في أعلى الشاشة. ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 12 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و8 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل للعدستين الثالثة والرابعة، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل. Advertisements ويعمل الجهاز بمعالج من كوالكوم Snapdragon 665 يدعم الذاكرة العشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. كما يضم الهاتف بطارية قوية جداً سعتها 5000 ميللي أمبير، حيث تدعم بطارية الهاتف تقنية الشحن المعاكس. الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 9 Pie ويدعم واجهة المستخدم Color OS 6.0.1. ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسعر 211 دولاراً أمريكياً.

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