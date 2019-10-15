خرائط جوجل ممنوعة بمدينة إيطالية.. والسبب

مدن سردينيا الإيطالية

الخليج 365

حظر عمدة إحدى مدن سردينيا الإيطالية، استخدام "خرائط جوجل" للتنقل فى الطرق المحلية، لأن عددا كبيرا من الأشخاص، فقدوا فى المنطقة بسبب اقتراحات التطبيق الشهير "المضللة".



و وفقا لموقع "روسيا اليوم"، قال عمدة مدينة باونى سالفاتورى كورياس، فى تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن هناك عددا كبيرا من المتجولين والسيارات الصغيرة والكبيرة، وحتى سيارات الطرق الوعرة، علقت فى طرق غير سالكة فى المنطقة، أو مسارات شديدة الانحدار، بعد إتباع مؤشرات تطبيق "خرائط جوجل". وأضاف رئيس بلدية منطقة أولياسترا التابعة لثانى أكبر جزيرة فى البحر الأبيض المتوسط، أن كل هذا وقع "بسبب تتبع اقتراحات خرائط جوجل التى غالبا ما تكون مضللة، على طرقاتنا"، وتابع "الخرائط الورقية القديمة أفضل، أو الأفضل من ذلك استخدام دليل محلى خبير بمنطقتنا". وأوضح العمدة، أن العديد من المتجولين اختفوا وتوقفت العديد من السيارات فى الطرق الضيقة غير السهلة فى منطقة سوبرامونتى بعد أن ضلوا باستخدام البرنامج الشهير. ووضع المسئولون المحليون، علامات تحذيرية فى كل مكان للزوار، تقول "لا تتبع إرشادات خرائط جوجل"، وأشار العمدة إلى أن مجلس المدينة تقدم بشكوى لـ"جوجل" بسبب الاتجاهات الخاطئة التى يقدمها تطبيقها. يذكر أنه فى العام الماضى، تم إنقاذ 114 شخصا من قبل خدمات الطوارئ فى المدينة، بعد ضياعهم فى المنطقة، بمن فيهم سائحان فى سيارة "بورش"، انتهى بهما المطاف فى طريق جبلى ضيق، بحسب التقارير المحلية. وتشتهر سردينيا، بشواطئها الرملية البيضاء التى يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم، لكنها ليست المكان الوحيد فى إيطاليا الذى يواجه فيه الزوار مشكلة فى استخدام "خرائط جوجل"، حيث تواجه مدينة البندقية الشهيرة مشكلات مماثلة، على الرغم من وجود عدد لا يحصى من الإرشادات التى تحذر السياح من القيادة فى المدينة التاريخية اعتمادا على تعليمات هذا التطبيق الشهير.

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