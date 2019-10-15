شكرا لقرائتكم خبر عن الإكثار من العصائر المعلبة يضر الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر العصائر المعلبة مريحة للأطفال خارج البيت. ولكن خبراء صحة الأطفال يقولون إنها تحتوي على الكثير من السكريات.

والأهم أنه يتم احتساؤها كلها دفعة واحدة نظراً لأنها غير قابلة لإعادة الغلق، كما أن العبوات التي لا تتم إعادتها للبائع تتسبب في كثير من المخلفات.

كما أن المتخصصين في حماية المستهلك يشيرون إلى أن العصائر المعلبة ليست مشروباً منعشاً يروي الظمأ.

وكون فقط هذه العبوات مصنفة كـ«عصير»، فإن هذا لا يعني أنها صحية ومملوءة بالفيتامينات والمعادن. إذ غالباً ما يتم تعزيز محتوى الفواكه والتحلية الطبيعية بمحسنات نكهات وسكر مضاف، الأمر الذي يمكن أن يضر الأطفال ويتسبب في تسوس الأسنان وزيادة مفرطة في الوزن.

وتحتوي العصائر المعلبة المحلاة على نحو 55 جراماً من السكر لكل 100 ملم، وبالتالي يجب أن ينتبه الآباء أكثر لقائمة المكونات.

والبديل الأكثر صحية وصداقة للبيئة هو الماء. وبالطبع يتطلب الأمر بعض الصبر والإبداع لجعل الطفل يتذوقه. ولكن يمكن تنكيه الماء بإضافة شرائح الفاكهة وقليل من قطرات الفواكه الحمضية أو الأعشاب. ومن أجل التنوع والمزيد من التحلية، يمكن إضافة جزء من عصير الفاكهة مقابل ثلاثة أجزاء من المياه.