دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعر هواتف Pixel 4 وتقنيات جوجل المتوقع الإعلان عنها اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة جوجل اليوم مؤتمرها الرسمي للإعلان عن هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL، وقبل الإعلان الرسمي بساعات، تأتي أحدث التسريبات بمعلومات عن مستوى تسعير الهواتف، والتقنيات المتوقع الإعلان الرسمي اليوم.

أشارت التسريبات حتى الآن إلى أن جوجل ستقدم في مؤتمرها الرسمي اليوم كلاً من هواتف Pixel 4 وPixel 4 XL، مع مكبر Home Mini، وأيضاً جهاز PixelBook Go.

ولقد كشف موقع Droid Life عن السعر المتوقع لهواتف Pixel 4 وPixel 4 XL في تسريبات جديدة اليوم، حيث يأتي الإصدار الرئيسي Pixel 4 بنفس السعر الذي انطلق به هاتف Pixel 3 العام الماضي وهو 799 دولار، بينما يبدأ مستوى تسعير Pixel 4 XL من 899 دولار.

من جانب أخر تستعد جوجل لإطلاق مجموعة من الحافظات المصممة لهواتف Pixel 4 من النسيج، والتي تقدم بثلاثة إختيارات في الألوان، هما الأزرق والأسود والبنفسجي.

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كما أشارت التسريبات أيضاً إلى خطط جوجل للكشف عن مكبر Nest Home Mini اليوم، وقد نشرت صور مسربة للمكبر الصوتي الذكي عبر WinFuture، حيث من المقرر أن يدعم تصميم هذا الإصدار التثبيت على الحائط، كما يأتي بمحول 15-Watt.

أيضاً من المتوقع أن تقدم جوجل اليوم جهاز PixelBook Go الذي يتميز بحجم 13 إنش مع نظام تشغيل Chrome OS، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمستوى تسعير أقل إلى الأسواق، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر جوجل نشهد على تقنية عملاق البحث التي تنطلق إلى الأسواق خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن سعر هواتف Pixel 4 وتقنيات جوجل المتوقع الإعلان عنها اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.