شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا يبحث مع وفد من مصراتة إحياء العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم وفدًا من مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد رعيد وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، بحث آخر التطورات، وسبل إعادة إحياء العملية السياسية، وضرورة السير في الإصلاحات الاقتصادية .