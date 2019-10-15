شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يؤكد حرص بلاده على تنمية التعاون مع تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص بلاده الدائم على تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة مع تونس بما يخدم المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال برقية التهنئة التي وجهها الرئيس الموريتاني للرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، والتي جاء نصها على النحو التالي: Advertisements "صاحب الفخامة والأخ العزيز، يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية الشقيقة أن أبعث إليكم بتهانينا الحارة وتمنياتنا لفخامتكم بالنجاح في مهامكم السامية وللشعب التونسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم حرصنا الدائم على تنمية وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ولأمتينا العربية والإسلامية.. وتقبلوا، صاحب الفخامة والأخ العزيز، أسمى آيات التقدير.. أخوكم: محمد ولد الشيخ الغزواني".

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