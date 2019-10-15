شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وصربيا تبحثان تعزيز التعاون البرلمانى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، مع رئيس البرلمان الصربي مايا جويكوفيتش اليوم ، الثلاثاء ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الكويت وصربيا في مختلف المجالات، خاصة في المجال البرلماني.

وذكر مجلس الأمة الكويتي - في بيان اليوم - أن اجتماع الغانم مع جويكوفيتش، جاء على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال141 المنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد.

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وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة العديد من البنود المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد، وآلية تنسيق المواقف بين الجانبين تجاهها.