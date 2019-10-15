الكويت وصربيا تبحثان تعزيز التعاون البرلمانى المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، مع رئيس البرلمان الصربي مايا جويكوفيتش اليوم ، الثلاثاء ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين الكويت وصربيا في مختلف المجالات، خاصة في المجال البرلماني.
وذكر مجلس الأمة الكويتي - في بيان اليوم - أن اجتماع الغانم مع جويكوفيتش، جاء على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال141 المنعقد حاليا في العاصمة الصربية بلجراد.
وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة العديد من البنود المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد، وآلية تنسيق المواقف بين الجانبين تجاهها.
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