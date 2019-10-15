شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزراء الشرعية لـ"سيئون" فى حضر موت اليمنية تمهيدا لعودتهم إلى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر حكومية يمنية، اليوم الثلاثاء، بوصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى "سيئون" فى حضرموت تمهيدا لعودة الحكومة إلى عدن.

وأكدت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن وصول الوزراء جاء كخطوة أولى تمهيدا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم: وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.

وكان فى استقبالهم وكيل المحافظة ومساعدوه وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من مديرى عموم مكاتب الوزارات بوادى وصحراء حضرموت.

Advertisements

يذكر أن الحكومة اليمنية غادرت منتصف أغسطس الماضى، المناطق المحررة عقب اشتباك المجلس الانتقالى الجنوبى وقوات الشرعية فى العاصمة المؤقتة عدن.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن إجراءات أمنية فى إطار التحضير لعودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها فيها فى ضوء التفاهمات الجارية برعاية السعودية فى جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى.