رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتى يبحث مع مسؤول بـ"الناتو" التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح اليوم ، الثلاثاء ، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) جيوفاني روماني التعاون المشترك.
وذكر (الأمن الوطني) الكويتي - في بيان اليوم - أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين الكويت وحلف (الناتو) وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأوضح أنه تم أيضا بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.
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