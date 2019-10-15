شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتى يبحث مع مسؤول بـ"الناتو" التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح اليوم ، الثلاثاء ، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) جيوفاني روماني التعاون المشترك.

وذكر (الأمن الوطني) الكويتي - في بيان اليوم - أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين الكويت وحلف (الناتو) وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وأوضح أنه تم أيضا بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.