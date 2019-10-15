شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اماراتى يشارك فى اجتماع لجنة التنمية المستدامة للإتحاد البرلماني الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الإتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية "التنمية المستدامة والتمويل والتجارة"، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية الـ"141" والدورة 205 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى بلغراد حاليا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع "تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما تلك المسؤولة عن الاستهلاك والإنتاج".

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه لا يمكن لأي دولة أن تمضي قدماً في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل منفرد لذا يجب علينا أن نعمل معاً و نشارك الأفكار وأفضل الممارسات في هذا المجال ..

وتقدمت بعدد من المقترحات طالبت فيها بأهمية دمج مبادئ الرقمنة والاقتصاد الدائري في الخطط الوطنية وذلك من خلال تبني الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات المطلوبة التي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م وتهيئة البيئة التشريعية لدعم الرقمنة والاقتصاد الدائري وحث البرلمانات على تحديث تشريعاتها وقوانينها بشأن إدارة النفايات.