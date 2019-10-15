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الأردن يرسل طائرتين إلى لبنان للمساعدة فى إخماد الحرائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت القوات المسلحة الأردنية بالمشاركة والتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني الأردني، اليوم الثلاثاء، طائرتين من نوع (سوبر بيوما)؛ لمساعدة لبنان في إخماد الحرائق.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إرسال الطائرتين جاء بتوجيهات ملكية أردنية، وذلك لمساعدة لبنان، بعد اندلاع سلسلة من الحرائق في مناطق عدة أدت إلى التهام مساحات واسعة من الأشجار واقترابها من المناطق المأهولة بالسكان.

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يذكر أن هذه الحرائق اندلعت، أمس الإثنين، في المناطق الجبلية شمال لبنان بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد، وهناك جهود دولية تُقَدم لإخماد هذه الحرائق.

 

 

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