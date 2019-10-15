شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شرطة أبوظبى تتزين فى استقبال الرئيس الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قامت شرطة أبوظبى، بإجراء تعديلات على سيارات دورياتها، احتفاء بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الإمارات.
و وفقا لموقع الإمارات اليوم"، شرطة أبوظبى زينت السيارات بعلمى روسيا والإمارات، مع كتابة "شرطة أبو ظبى" باللغة الروسية.
ووصل الرئيس بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات، فى زيارة رسمية يتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.
وكان فى استقبال بوتين، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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