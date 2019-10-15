شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد السعودية بنسبة 0.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 0.2% هذا العام. وقال الصندوق فى تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي المنشور اليوم الثلاثاء إن من الصعب تقييم الأثر الاقتصادى لهجوم الشهر الماضى على منشأتى نفط سعوديتين".

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